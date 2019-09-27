Экономика
Znak.comМатвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у россиян слишком низкие доходы, чтобы самостоятельно накопить на пенсию. Поэтому в России не сможет в полную силу работать законопроект о гарантированном пенсионном продукте, который разработал Минфин.
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Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости27 сентября в 07:48
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Матвиенко раскритиковала законопроект о гарантированном пенсионном продукте
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