Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан.

Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ

Происшествия Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей. 1

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом Модель Оксана Самойлова рассказала, что приняла решение остаться с Джиганом, несмотря на свое громкое заявление о его изменах и грядущем разводе.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 86

Политика «МБХ медиа» потребовало освободить Ивана Сафронова "МБХ медиа" потребовало освободить Ивана Сафронова Издание "МБХ медиа" потребовало освободить журналиста Ивана Сафронова, проходящего по делу о госизмене.

Футбол Уткин назвал главную причину чемпионства «Зенита» Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о досрочном чемпионстве «Зенита» сезона-2019/20.

Здоровье Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников. 28

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 48

Политика Матвиенко подтвердила позицию России по Минским договоренностям Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 июля, заявила, что Россия настаивала и будет продолжать настаивать на мирном урегулировании конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) на базе Минских соглашений.

Футбол «Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

Происшествия Росздравнадзор не нашел связи между аппаратами ИВЛ и пожарами Между нарушениями, которые были выявлены в работе аппаратов ИВЛ "Авента-М", и пожарами в больницах Москвы и Петербурга нет прямой связи.

Политика Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.

Здоровье В Кировской области выявили 57 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки из медучреждений выписали 55 человек. На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 2 912. 15

Общество Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19 Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России. 3

Политика Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 925

Политика Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок» ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. 243

Политика Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая. 2