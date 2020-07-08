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ИзвестияМатвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.
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Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан.
— Валентина Матвиенко, российский политикФонтанка.Ру 07:48
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Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
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