Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила о готовности России начать работу по открытию границ

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