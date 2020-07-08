Коронавирус
ФАНМатвиенко заявила о готовности России начать работу по открытию границ
Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости07:24
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В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
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Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
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