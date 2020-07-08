Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. Об этом сообщает РИА "Новости".

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

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