Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМатвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Россия готова к работе по открытию границ с другими странами

Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости07:24

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Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

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Матвиенко: Россия готова открыть границы с другими странами, но только при условии взаимности

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Известия07:48

Матвиенко: вопрос открытия границ России будет зависеть от эпидемиологической ситуации

ТАСС08:33

Россия готова к работе по открытию границ с другими странами

РИА Новости07:24
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Общество

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Политика

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

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Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
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Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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Общество

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Ведомости 08:55
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Шоу-бизнес

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Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
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Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Происшествия

Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым

Вести.Ru 07:52
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Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

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Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".
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Медиков психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой спустя три недели

Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
Neva.Today 11:21
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Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев настроен на оправдательный приговор в отношении актера, поскольку в его практике есть аналогичные дела, которые закончились освобождением.
Lenta.ru 08:51
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Экономика

«Инград» достроит два проблемных жилых комплекса в Подмосковье

В рамках трехстороннего сотрудничества между правительством Московской области, банком "Дом.РФ" и ГК "Инград" будет решена проблема обманутых дольщиков жилых комплексов "Булатниково" и "Белый город", достройкой которых займется компания.
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Политика

ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО

По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на автомобилях Lada

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Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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