Коронавирус
Газета.RuМатвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости07:24
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Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
Газета.Ru 11:18
Политика
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua».
Lenta.ru 07:55
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Культура
Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram
Kinonews.ru 05:32
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
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РБК вчера в 05:47
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
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Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Футбол
Судью на матч «Ростова» с «Уфой» заменили из-за коронавируса
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о замене арбитра на матч 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" – "Уфа".
РЕН ТВ 09:02
Здоровье
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Работников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, которые с 16 июня находились на вынужденном карантине на рабочих местах, отпустили домой сегодня, 8 июля.
Neva.Today 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев настроен на оправдательный приговор в отношении актера, поскольку в его практике есть аналогичные дела, которые закончились освобождением.
Lenta.ru 08:51
Экономика
«Инград» достроит два проблемных жилых комплекса в Подмосковье
В рамках трехстороннего сотрудничества между правительством Московской области, банком "Дом.РФ" и ГК "Инград" будет решена проблема обманутых дольщиков жилых комплексов "Булатниково" и "Белый город", достройкой которых займется компания.
РИА Новости 07:42
Политика
ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО
По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.
Новый День вчера в 05:51
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
«Российская Газета» опубликовала рендерные изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, за которым прочно закрепилось прозвище «Русский Прадо».
Моя Москва.онлайн 09:02
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38
Кино
Молодой актрисе отдали роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса»
В приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» молодой актрисе отдали роль 44-летней Шарлиз Терон.
Live24 05:36