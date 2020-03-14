Экономика
РИА НовостиМатвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису
Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры
Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Армия и оружие
«Северная верфь» спустила на воду корвет проекта 20380 «Ретивый»
На судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 12 марта 2020 года состоялась церемония спуска на воду корвета проекта 20380 "Ретивый", передал корреспондент ИАА "ПортНьюс".
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев
«Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта», — передает его слова «Новое время».
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Происшествия
Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19
Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Хоккей
«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса
«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
Футбол
Ещё четыре футболиста «Сампдории» подхватили коронавирус
Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини стал не единственным футболистом команды, у которого обнаружили коронавирус.
Общество
Apple временно закрывает магазины по всему миру
Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта.
Биатлон
Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус
Здоровье
В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом
Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва
В начале февраля Лариса Гузеева рассказала о том, что ее 19-летняя дочь пережила нервный срыв.
Политика
Владимир Путин поддержал обнуление своих президентских сроков
Владимир Путин во вторник принял участие в пленарном заседании Госдумы.
Музыка
Солистка «Ленинграда» поедет на «Евровидение» в составе Little Big
Солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия вместе с лидером санкт-петербургской группы The Hatters Юрием Музыченко присоединятся к Little Big на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Здоровье
В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано
Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
Политика
Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время
Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.