Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран

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Матвиенко: РФ оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису

ПРАЙМ06:20

Матвиенко: из экспортёров нефти к мировому кризису Россия готова лучше всех

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Матвиенко: Россия чувствует себя уверенно в условиях мирового кризиса

Московский Комсомолец05:32

Матвиенко: Россия подошла к кризису самой подготовленной из всех нефтедобывающих стран

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Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

РИА Новости06:20
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Общество

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В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
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Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Коммерсантъ 07:19
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Биатлонист Мартен Фуркад заявил о завершении своей карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад решил завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
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Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
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Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

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Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
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«Северная верфь» спустила на воду корвет проекта 20380 «Ретивый»

На судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 12 марта 2020 года состоялась церемония спуска на воду корвета проекта 20380 "Ретивый", передал корреспондент ИАА "ПортНьюс".
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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
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Украина закроет границу для иностранцев

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Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
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Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
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Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19

Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Российская газета 13:05
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Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
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Хоккей

«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба.
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Футбол

Ещё четыре футболиста «Сампдории» подхватили коронавирус

Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини стал не единственным футболистом команды, у которого обнаружили коронавирус.
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Общество

Apple временно закрывает магазины по всему миру

Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта.
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Вирер второй раз подряд выиграла Большой хрустальный глобус

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Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
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Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

В начале февраля Лариса Гузеева рассказала о том, что ее 19-летняя дочь пережила нервный срыв.
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Владимир Путин поддержал обнуление своих президентских сроков

Владимир Путин во вторник принял участие в пленарном заседании Госдумы.
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Солистка «Ленинграда» поедет на «Евровидение» в составе Little Big

Солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия вместе с лидером санкт-петербургской группы The Hatters Юрием Музыченко присоединятся к Little Big на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Газета.Ru вчера в 09:12
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Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
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В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано

Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
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Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
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Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
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Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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