Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

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