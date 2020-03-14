Экономика
РИА НовостиМатвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису
Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Здоровье
Минздрав Белоруссии: на коронавирус подозреваются еще 5 студентов БГУ
«Касаясь ситуации в Белгосунверситете: после проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19», — поясняет Минздрав Белоруссии.
Политика
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Здоровье
Росгвардия отменяет массовые мероприятия из-за коронавируса
Массовые ведомственные мероприятия за исключением чрезвычайно важных и неотложных совещаний отменяет из-за коронавируса Росгвардия, 14 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о способе лечения коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин рассказал о том, как лучше лечить пневмонию, вызываемую коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Футбол
«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке
Московский "Спартак" сыграет против "Оренбурга" в матче самым молодым составом в XXI веке.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику России
Глава Минфина РФ подтвердил, что коронавирус сильнее влияет на экономику России, чем падение цен на нефть.
Общество
У здания ФСБ в Москве задержали более 30 пикетчиков
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Хоккей
КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла снятие финского "Йокерита" с розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Армия и оружие
РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе
Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Культура
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
Концерт Народного артиста России Александра Малинина в Воронеже, назначенный на воскресенье, 15 марта, не состоится.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Шоу-бизнес
Диденко рассказала дочери про смерть отца
Ранее KazanFirst писал о том, что Екатерина Диденко повысила цены на рекламу после смерти мужа.
Политика
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса.
Политика
Госдума приняла пакет поправок в Конституцию
Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов
«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Футбол
Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Авто
Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке
Наука
Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.