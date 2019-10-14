Политика

РБКРБКМатвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

В октябре 2015 года Украина прекратила авиасообщение с Россией, Москва ответила зеркально. В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
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Матвиенко заявила, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной

Коммерсантъ09:39

Матвиенко пообещала положительный ответ РФ, если Украина решит возобновить авиарейсы

Интерфакс09:14

РФ поддержит решение Украины восстановить авиасообщение между странами

Известия09:23

РФ положительно отреагирует на решение Киева возобновить авиасообщение, заявила Матвиенко

Народные новости08:54

Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

RT на русском08:54

Матвиенко: Россия ответит положительно, если Киев предложит восстановить авиасообщение

ТАСС08:51

Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

РБК09:37
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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Газета.Ru 11:10
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Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев

В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
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Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

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Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Ушаков высказался об операции Турции в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.
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Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
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В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Lenta.ru 02:52
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Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
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В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Турецкий источник обвинил курдов в освобождении боевиков ИГ из тюрьмы

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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
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СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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