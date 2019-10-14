Политика
РБКМатвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В октябре 2015 года Украина прекратила авиасообщение с Россией, Москва ответила зеркально. В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
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Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Происшествия
Отец убийцы 9-летней девочки выступил за казнь сына
Напомним, что 9 октября в Саратове 9-летняя девочка отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла.
1pnz.ru 10:54
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Общество
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Политика
На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 09:53
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
МедиаПоток 11:42
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Ушаков высказался об операции Турции в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что операцию Турции в Сирии нельзя назвать соответствующей принципу сохранения территориальной целостности страны.
РЕН ТВ 11:28
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Общество
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru 08:19
Энергетика
В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
Известия 08:50
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54