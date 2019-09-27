Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты» Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Футбол «Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом» «Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев.

Общество Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Политика Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.

Общество В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".

Здоровье Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.

Спорт Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.

Происшествия В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.

Космос НАСА создаёт роботов-трансформеров для путешествия на Титан Трансформер предполагается отправить на самую загадочную и, возможно, обитаемую луну Сатурна – Титан.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Армия и оружие Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Авто Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее Внешне обновленный Emgrand X7 преобразился за счет другой радиаторной решетки, бамперов, более сложной и технологичной оптике и полностью переделанной корме, где вместо вертикальных фонарей в стиле Volvo появились привычные горизонтальные аналоги.