Экономика

РБКРБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Разработанная Минфином система накопления пенсий, по мнению спикера Совфеда, может не заработать в России

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Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

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На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег

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Политика

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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
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Спорт

Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

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ТАСС 13:27
Происшествия

В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета

Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
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Космос

НАСА создаёт роботов-трансформеров для путешествия на Титан

Трансформер предполагается отправить на самую загадочную и, возможно, обитаемую луну Сатурна – Титан.
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Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
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В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
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Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

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Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

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Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу

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В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
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