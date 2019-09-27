Экономика
РБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости07:48
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Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
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Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
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REGNUM 25 сентября в 08:32
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
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Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
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Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
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Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 12:04
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Общество
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".
Газета.Ru 05:43
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Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 04:50
Спорт
Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.
ТАСС 13:27
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Космос
НАСА создаёт роботов-трансформеров для путешествия на Титан
Трансформер предполагается отправить на самую загадочную и, возможно, обитаемую луну Сатурна – Титан.
Вести.Наука вчера в 09:36
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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
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РБК 08:06
Кино
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Национальная служба новостей вчера в 18:11
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
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Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
RT на русском 11:16
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
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Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
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Газета.Ru 02:54