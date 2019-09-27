Экономика

РБКРБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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«Манчестер Сити» готовит преемника Гвардиоле

«Манчестер Сити» готовится к уходу Хосепа Гвардиолы с должности главного тренера.
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Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом

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