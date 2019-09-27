Экономика

РБКРБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новостивчера в 07:48

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Матвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию

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Доходы такие, что копить нечего: Матвиенко раскритиковала новую пенсионную реформу

Фонтанка.Рувчера в 09:13
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Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

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РИА Новости вчера в 18:53
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Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
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РИА Новости вчера в 04:50
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Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
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Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в центральном матче 11-го тура ЧР

Матчи 11-го тура чемпионата России по футболу стартуют в субботу, центральной встречей станет игра между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом".
РИА Новости вчера в 17:22
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Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
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Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

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МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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