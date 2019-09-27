Экономика

РБКРБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новостивчера в 07:48

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Матвиенко считает, что россияне не смогут накопить на пенсии в рамках системы, разработанной Минфином

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РИА Новостивчера в 07:48
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Здоровье

В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
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Джонсона заподозрили в конфликте интересов на посту мэра Лондона

Главу британского правительства заподозрили в конфликте интересов после того, как газета The Times написала о том, как госпожа Аркури получала тысячи фунтов на спонсорские гранты во время мэрства Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 07:10
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Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Экономика

С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена

Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru 18:15
Политика

Президент Грузии призвала к диалогу с Россией

Грузия должна пытаться использовать путь диалога и переговоров с Россией для решения существующих проблем, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
РИА Новости 05:11
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Армия и оружие

Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
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Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»

Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.
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Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль

Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
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Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью

Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
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По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
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Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

ТАСС 18:16
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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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Создатели «Мстителей» представили профайл Тора

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Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
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Общество

Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года

Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru 07:10
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Во Владивостоке прошел IV международный Galaxy Vladivostok Marathon

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SpaceX заканчивает сборку нового прототипа звездолета

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В Петербурге задержан поджигатель храма

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Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
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Политика

Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым

Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
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Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита

Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
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Suzuki выпустит дешевый паркетник

В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
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Путин отправится в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
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Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья

Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
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