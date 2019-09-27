Экономика

Газета.RuГазета.RuМатвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новостивчера в 07:48

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Доходы такие, что копить нечего: Матвиенко раскритиковала новую пенсионную реформу

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Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

РИА Новостивчера в 07:48
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Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

В отчёте МВФ говорится, что на Украине процветает «повсеместная коррупция», имеются недостатки в правовой базе, а в экономике страны «доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи».
RT на русском вчера в 18:03
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
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После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
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Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Футбол

Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы

Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
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Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 вчера в 00:24
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
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Авто

Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее

Внешне обновленный Emgrand X7 преобразился за счет другой радиаторной решетки, бамперов, более сложной и технологичной оптике и полностью переделанной корме, где вместо вертикальных фонарей в стиле Volvo появились привычные горизонтальные аналоги.
Автоновости дня вчера в 03:07
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Авто

Subaru станет дочерней маркой компании Toyota

Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет с цветным AMOLED-дисплеем и NFC

Hey+ 1S оснащен обновленным дизайном с минимально скругленными углами и цветным экраном AMOLED, диагональ которого составляет 0,95 дюйма и плотностью пикселей 282 точек на дюйм.
UfaTime.ru вчера в 11:26
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

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iXBT.com 26 сентября в 17:01
Армия и оружие

Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения

Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:23
Общество

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 04:50
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэллы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

На полигоне в Уфе запретили стрелять из пулеметов и автоматов

Суд запретил использовать оружие, дальность выстрела из которого превышает 1,5 тыс метров.
Business FM Уфа вчера в 02:30
Экономика

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
Интерфакс вчера в 03:23
Политика

Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма

Радио Комсомольская правда 26 сентября в 05:56
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Космос

Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год

Запуск двух российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Гаджеты

Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro

Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com вчера в 23:10
Политика

Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Технологии

Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета

Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Происшествия

Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу

Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.
RT на русском 26 сентября в 09:10
Общество

МВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете

МВД предложило внести поправки в федеральный закон "О полиции" с тем, чтобы наказывать пользователей Сети за оскорбление полицейских.
Газета.Ru вчера в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
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