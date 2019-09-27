Экономика
Газета.RuМатвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новостивчера в 07:48
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Доходы такие, что копить нечего: Матвиенко раскритиковала новую пенсионную реформу
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