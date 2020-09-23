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Lenta.ru
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.В источнике
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БИЗНЕС Online

Матвиенко заявила, что Россия начала слезать с «нефтяной иглы»

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:07
Anews

Матвиенко: Россия только сейчас начала активно сходить с «нефтяной иглы»

Anewsвчера в 09:21
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ruвчера в 08:49
Deita.ru

Путин: Россия слезет с нефтяной «иглы»

Deita.ruвчера в 09:10
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАССвчера в 08:59
Парламентская газета

Россия слезает с нефтяной иглы, заявила Матвиенко

Парламентская газетавчера в 09:18
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известиявчера в 08:48

Арбитр Данченко признан потерпевшим по делу об избиении футболистом

Арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча бывшим футболистом сборной РФ Романом Широковым, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
РЕН ТВ22 сентября в 08:45
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов подчеркнул, что в очередном пакете законопроектов законодатель модифицировал подход к регулированию цифровых финансовых активов.
РБК04:27

Самый опасный завтрак для пожилых людей назвали ученые

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, ученые говорят, что можно значительно сократить риски развития болезни Паркинсона, для этого нужно поменять питание, а именно убрать некоторые горячие напитки, которые люди привыкли употреблять на завтрак.
Уфимские Заметки04:14
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