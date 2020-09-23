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Lenta.ru
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.В источнике
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Парламентская газета

Россия слезает с нефтяной иглы, заявила Матвиенко

Парламентская газета09:18
Вестник Кавказа

Матвиенко: начался активный процесс, когда Россия сходит с «нефтяной иглы»

Вестник Кавказа09:46
Anews

Матвиенко: Россия только сейчас начала активно сходить с «нефтяной иглы»

Anews09:21
БИЗНЕС Online

Матвиенко заявила, что Россия начала слезать с «нефтяной иглы»

БИЗНЕС Online11:07
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАСС08:59
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ru08:49
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известия08:48

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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