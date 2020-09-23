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Lenta.ru
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.В источнике
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Anews

Матвиенко: Россия только сейчас начала активно сходить с «нефтяной иглы»

Anews09:21
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ru08:49
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАСС08:59
Парламентская газета

Россия слезает с нефтяной иглы, заявила Матвиенко

Парламентская газета09:18
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известия08:48

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская ответила на инаугурацию Александра Лукашенко, который набрал свыше 80% голосов избирателей во время выборов 9 августа, согласно официальным данным.
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию
SM News07:51
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Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс02:34
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
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ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
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