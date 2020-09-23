Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»
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Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.В источнике
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