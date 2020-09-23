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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАСС08:59
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известия08:48
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ru08:49
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории
ТАСС07:39
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МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному

Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел, заявила в ходе брифинга, что власти Германии до сих пор не предоставили какие-либо данные по инциденту с Алексеем Навальным.
RuNews24.ru09:54
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В центр Минска выдвинулись колонны военных грузовиков

В центр Минска следует колонна военных грузовиков для перевозки личного состава, там вечером запланирована акция оппозиции, приуроченная к инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна10:33