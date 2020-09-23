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Lenta.ru
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.В источнике
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Экономика сегодня

Создание новых секторов экономики обеспечит РФ уход от нефтедолларов

Экономика сегодня10:28
Вестник Кавказа

Матвиенко: начался активный процесс, когда Россия сходит с «нефтяной иглы»

Вестник Кавказа09:46
Известия

Матвиенко сообщила об активном уходе России от «нефтяной иглы»

Известия08:48
Парламентская газета

Россия слезает с нефтяной иглы, заявила Матвиенко

Парламентская газета09:18
ТАСС

Матвиенко считает, что Россия слезает с «нефтяной иглы»

ТАСС08:59
Lenta.ru

Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Lenta.ru08:49
Anews

Матвиенко: Россия только сейчас начала активно сходить с «нефтяной иглы»

Anews09:21

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Ведомости10:50
19

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
17

Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
9

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Договор между НАО и Архангельской областью будет продлен до 2025 года

Договор о взаимодействии между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) будет пролонгирован до 2025 года, сообщил в среду журналистам глава НАО Юрий Бездудный.
ТАСС10:04