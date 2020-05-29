Возобновление чемпионата России по футболу со зрителями на стадионах является первым элементом системы возрождения и восстановления спортивной деятельности в стране. Об этом 29 мая заявил министр спорта Олег Матыцин.

Матыцин оценил возобновление ЧР по футболу в присутствии зрителей

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