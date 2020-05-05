Коронавирус

Матч ТВМатч ТВМатюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.
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Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Чемпионат11:35

«Ювентус» сообщил о выздоровлении Матюиди и Ругани

ProstoProSport11:55

Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Metaratings11:40

Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен

Бомбардир.ру12:31

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Газета.Ru11:35

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Матч ТВ11:08

«Ювентус» сообщил, что Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Спорт-Экспресс10:17
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Происшествия

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Скончался автор хитов «Ласкового мая»

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Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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Sport.ru 15:29
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
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Армия и оружие

Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей

МонаВиста 14:18
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Здоровье

Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

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Шоу-бизнес

Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
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Экономика

Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи

Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
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Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

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Технологии

Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

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Политика

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
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Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
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Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»

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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
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