Коронавирус
Soccer.ruМатюиди и Ругани вылечились от коронавируса
Футболисты "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди полностью излечились от коронавируса.
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Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
О новом обращении президента заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бел.Ру 07:13
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса
Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
В декабре 2019 года в сети появилась информация, что студия приступит к работе над сиквелом, действие которого будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.
RT на русском 07:23
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Политика
Путин: Важно, чтобы все договоренности по нефти строго выполнялись
Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил министру энергетики Александру Новаку, что все многосторонние договоренности по нефти должны строго выполняться.
РЕН ТВ 09:31
Общество
В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим
В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Если человек постоянно убеждает себя, что китайским вирусом он не заразится, это крайне опасно для него самого.
Evo-rus.com 02:04
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Транспорт
На основных магистралях Кубани появятся карантинные посты
На основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края появятся карантинные посты.
ЮГ Times 07:58
Общество
Семьи Дагестана получат 5 тысяч рублей на детей до трех лет
В Дагестане начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Mirmol.ru вчера в 03:24
Общество
Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек
Число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тысячи человек, до 735 тысяч, годом ранее на учете в центре занятости стояли 813 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 09:30
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российский шоумен Сергей Шнуров уточнил ранее прозвучавшую информацию о том, что музыкант "болен коронавирусом".
Российская газета 09:25
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело вчера в 04:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости вчера в 08:46
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43