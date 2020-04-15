Футболисты "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди полностью излечились от коронавируса.

Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

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