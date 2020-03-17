Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатМатюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба. Ранее стало известно, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости14:42

Матюиди заболел коронавирусом

Матч ТВ14:40

У полузащитника «Ювентуса» Матюиди выявлен коронавирус

Sport24.ru14:25

Защитник «Ювентус» Матюиди заболел коронавирусом

Спорт-Экспресс14:30

Матюиди заразился коронавирусом

Чемпионат14:27

У Матюиди выявлен коронавирус. Заражен второй игрок «Ювентуса»

Sports.ru14:26

Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19

Советский спорт14:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы 12:00
Общество

В США испытали вакцину от коронавируса на людях

В США провели первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:32
Футбол

Экс-хавбек ЦСКА Хонда забил в первом матче за «Ботафого»

Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за «Ботафого» в матче Лиги Кариока против «Бангу» (1:1).
Metaratings 15 марта в 17:23
Футбол

Экс-президент «Реала» заразился коронавирусом и находится в реанимации

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заразился коронавирусом и находится в реанимации одной из испанской больниц, сообщает Marca.
Sport24.ru 15:42
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Космос

В составе затменной двойной звезды обнаружен пульсирующий белый карлик

Открытие первого пульсирующего белого карлика в составе затменной двойной звезды поможет ученым понять влияние эволюции в двойной системе на внутреннюю структуру белого карлика.
AstroNews.ru 09:45
Здоровье

В Свердловской области подтвердился первый случай коронавируса

Московский Комсомолец Екатеринбург 08:41
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Политика

Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Gazeta.SPb 15 марта в 01:07
Наука

Предложен новый подход к определению размера атомов

Группа ученых Университета ИТМО в сотрудничестве с сотрудниками ИнЭОС РАН предложила новый метод статистического анализа, который позволяет точнее определять размер атомов.
Naked Science 10:10
Авто

Новый автомобильный документ появится в России

С 31 марта текущего года в силу вступает новый ГОСТ, согласно которого автопроизводители обязаны выдавать на свои авто новый документ: этикетку энергоэффективности.
МонаВиста 15:38
Футбол

Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Soccer.ru вчера в 22:22
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Происшествия

В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией

В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Коммерсантъ 15:46
Экономика

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:34
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Piter.tv 00:55
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

РИА Новости 16:50
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия 09:23
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила проведения богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила совершения таинств и проведения богослужений.
Компания 04:34
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Происшествия

Умер украинский боксер Дмитрий Лисовой

Известия 17:49
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Баскетбол

У Дюранта диагностирован коронавирус

Чемпионат 17:40
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное