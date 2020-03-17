Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВторой футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом

У французского хавбека "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Матюиди - второй игрок "Старой синьоры", заразившийся коронавирусом.
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Защитник «Ювентус» Матюиди заболел коронавирусом

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Матюиди заразился коронавирусом

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Sport24.ru14:25

Матюиди заболел коронавирусом

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У Матюиди выявлен коронавирус. Заражен второй игрок «Ювентуса»

Sports.ru14:26

Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19

Советский спорт14:40

Футболист «Ювентуса» Матюиди сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости14:42
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Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
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Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
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Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что сможет возглавить «Барселону» только после завершения ближайшего чемпионата Европы.
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Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов

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Немецкая компания Volkswagen готовит к дебюту свой новый электрический сити-кар ID.1. По габаритам новинка будет сопоставима с компактом Volkswagen e-up! и ориентирована, в первую очередь на городское использование.
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Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки

В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
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Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

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Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
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«Медленные» ужасы и никаких скримеров: в чём Amnesia: Rebirth превзойдёт первую часть

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