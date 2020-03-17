Коронавирус
Российская газетаВторой футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом
У французского хавбека "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Матюиди - второй игрок "Старой синьоры", заразившийся коронавирусом.
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Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Власти Кипра запретили прием рейсов из РФ и еще 27 стран
Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 марта, в Республике Кипр был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Приморье
Судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка на Дальнем Востоке, передает "Комсомольская правда".
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Финансы
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Армия и оружие
Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее
Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Происшествия
В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок
Мальчик в возрасте приблизительно шести или семи лет погиб в Петропавловске-Камчатском, скатившись со снежной горки на ледянке.
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Происшествия
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского произошел пожар
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского рано утром 18 марта произошел пожар, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа.
Футбол
Куман сможет уйти в «Барселону» только после Евро-2021
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что сможет возглавить «Барселону» только после завершения ближайшего чемпионата Европы.
Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Авто
Volkswagen готовит новый электрокар ID.1
Немецкая компания Volkswagen готовит к дебюту свой новый электрический сити-кар ID.1. По габаритам новинка будет сопоставима с компактом Volkswagen e-up! и ориентирована, в первую очередь на городское использование.
Общество
Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки
В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Игры
«Медленные» ужасы и никаких скримеров: в чём Amnesia: Rebirth превзойдёт первую часть
Здоровье
Врач предупредил об угрозе заражения коронавирусом через мобильные телефоны
Федоров отметил, что главный источник вируса для России – именно Европа, так как Северный Китай «поздно вошел в эпидемию», и российские власти закрыли границу – все это снизило значимость Китая для эпидситуации в России.