Коронавирус

РБКРБКМау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

Дальнейшее развитие связано с тем, как будут решаться не экономические вопросы. Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями.
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Вирус требует перевода экономики на «военные рельсы»

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Российский экономист
Российский экономист. С 2002 года - ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, а с 2010 года - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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