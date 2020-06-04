Коронавирус
РБКМау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
Дальнейшее развитие связано с тем, как будут решаться не экономические вопросы. Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями.
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Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года. Потери будут как от войны
Капитал странывчера в 08:50
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Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru вчера в 05:42
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Помимо новых двигателей, Jeep Compass получил усовершенствованную систему рулевого управления, а также более легкие модернизированные амортизаторы.
AutoNews вчера в 12:17
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Транспорт
РБК: водители готовы отдавать данные о своих автомобилях в обмен на скидки
В опросе, проведенном рабочей группой «Автонета», участвовало более 20 тыс. водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет.
Коммерсантъ 01:52
Общество
МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, во всех регионах страны будут включаться электросирены и громкоговорители c замещением трансляций теле - и радиоканалов.
SmolDaily 02:10
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 03 июня в 04:08
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в России
Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру вчера в 01:58
Здоровье
Венерические болезни станут новым вызовом пандемии коронавируса
В России зафиксирован 8831 новый случай коронавируса за прошедшие сутки, вылечились 8666 человек.
РЕН ТВ 02:05
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
16 человек обворовали завод в Твери на 7 миллионов рублей
Ущерб, который был причинен заводу, превысил 7 миллионов рублей.
Тверские ведомости 02:19
Общество
Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.
Реальное время 03:13
Наука
Выяснено, когда и как впервые кукуруза была освоена человеком
Есть свидетельства того, что впервые кукуруза была выращена в низинах майя около 6500 лет назад, приблизительно в то же время, когда она появлялась вдоль тихоокеанского побережья Мексики.
Goroday.ru 03:17
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28