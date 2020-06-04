Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерНазван срок восстановления российской экономики

На восстановление отечественной экономики до докризисного уровня потребуется 2-3 года. Такой срок был обозначен генеральным директором и владельцем AEON Corporation Романом Троценко во время его выступления на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», пишет газета «Ведомости».
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Вирус требует перевода экономики на «военные рельсы»

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Российская газета 12:30
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Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ повторно.
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Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов и глава КНШ США провели переговоры

Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
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Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
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Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
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Общество

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РБК 11:57
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Гаджеты

«Умные» телевизоры от Hyundai с «Яндексом» приехали в Россию

Продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекс начнут продавать в России.
iReactor 11:26
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Происшествия

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка.
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23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

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Московские медики активно работают в Псковском COVID-центр

Бригада московских медиков активно работают в Псковском COVID-центре бок о бок со своими общими коллегами.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Сообщается, что итальянский клуб не претендует на игроков из России или других стран Восточной Европы.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.
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В Прикамье в детском саду у ребенка выявили коронавирус

ВЕТТА 06:05
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
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