Экономика

РамблерРамблерНазван срок восстановления экономики РФ

Еще одной причиной отмены карантина Троценко назвал тот факт, что две трети населения живет лишь на зарплату, потому что не имеет сбережений. Также он высказал мнение, что российская экономика восстановится до докризисного уровня не ранее чем через два–три года.
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Назван срок восстановления экономики РФ

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Назван срок восстановления экономики России

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