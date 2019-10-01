«Байер» лучше всех контролирует мяч в бундеслиге, у них мощные и техничные футболисты.

Маурицио Сарри: «„Байер“ лучше всех контролирует мяч в бундеслиге»

Происшествия Пропавшую автомобилистку нашли мертвой 36-летнюю Наталью Устинову, пропавшую в начале сентября, нашли.

Происшествия Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой "1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Гаджеты Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.

Происшествия В Екатеринбурге пассажирка подралась с кондуктором в автобусе В Екатеринбурге в автобусе №19 минувшим вечером развернулась драка между кондуктором-мужчиной и пассажиркой.

Шоу-бизнес Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина показала его фото Мама пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина Ольга поделилась его фотографиями в процессе реабилитации.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Армия и оружие Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией Посольство РФ в Осло прокомментировало материал о российском спецназе на территории королевства, опубликованный местным интернет-изданием AldriMer, назвав изложенную в нем информацию фейком и провокацией.

Происшествия В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело В отношении экс-министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой возбудили уголовное дело.

Политика Украина подписала «формулу Штайнмайера» 1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».

Транспорт Смольный объявил дату и время открытия Фрунзенского радиуса метро Напомним, ранее торжественное открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» было назначено на 5 сентября, однако в последний момент отменено по решению главы города Александра Беглова из-за неготовности целого ряда систем к возможным нештатным ситуациям.

Политика Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Политика «Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Авто Компания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.

Хоккей ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.