Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаурицио Сарри: «„Байер“ лучше всех контролирует мяч в бундеслиге»

Ювентус — Байер
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
Гонсало Игуаин
17′
19′
Чарлес Арангис
46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
55′
Федерико Бернардески
62′
68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
78′
80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
83′
Криштиану Роналду
88′
«Байер» лучше всех контролирует мяч в бундеслиге, у них мощные и техничные футболисты.
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