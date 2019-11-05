Лига чемпионов
ЧемпионатСарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно
Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. И завтра жду именно такой игры.
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Маурицио Сарри: «Дома „Локо“ проявляет инициативу и использует свои сильные стороны»
Sports.ruвчера в 13:51
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Нас ждет сложный матч с "Локомотивом"
Комсомольская правдавчера в 14:00
Сарри — об автобусе «Локо» в гостях: «Дома команды обычно играют более открыто и агрессивно»
Sport24.ruвчера в 13:37
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Вашингтон
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