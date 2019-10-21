Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruМаурицио Сарри: «„Локомотив“ играет лучше, чем все мы ожидали»

Ювентус — Локомотив
завтра
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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