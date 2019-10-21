Лига чемпионов
Вести.RuМаурицио Сарри: «Локомотив» может создать нам проблемы
Во вторник московский "Локомотив" проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в Турине с чемпионом Италии "Ювентусом". Накануне встречи главный тренер туринцев Маурицио Сарри встретился с журналистами.
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Московский "Локомотив" доставит проблемы футболистам туринского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри. Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Турине.ТАСС Спорт12:56
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