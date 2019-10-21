Лига чемпионов
Вести.RuМаурицио Сарри: «Локомотив» может создать нам проблемы
Во вторник московский "Локомотив" проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в Турине с чемпионом Италии "Ювентусом". Накануне встречи главный тренер туринцев Маурицио Сарри встретился с журналистами.
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Юрий Семин: «Составим мы проблемы „Ювентусу“ или нет, покажет игра. Спасибо Сарри за комплимент»
Спорт-Экспрессвчера в 16:01
Маурицио Сарри: «„Локомотив“ очень опасен все 90 минут, надо быть внимательнее»
Sportbox.RUвчера в 13:11
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