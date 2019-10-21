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Вести.RuВести.RuМаурицио Сарри: «Локомотив» может создать нам проблемы

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Во вторник московский "Локомотив" проведет третий матч группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в Турине с чемпионом Италии "Ювентусом". Накануне встречи главный тренер туринцев Маурицио Сарри встретился с журналистами.
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