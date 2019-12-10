Лига чемпионов
RT на русскомСарри пообещал убить игроков «Ювентуса», если они не обыграют «Байер»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в шутку пообещал убить своих футболистов, если они не сумеют одержать победу над леверкузенским «Байером» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на две копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,44 рубля.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Происшествия
В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод
В Екатеринбурге горит Уральский завод лакокрасочных изделий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
О чем договорились лидеры четырех стран в Париже
На прошедшем накануне саммите «нормандской четверки» лидеры России, Франции, Германии и Украины договорились о выполнении трех принципиально важных пунктов.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем
9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Лавров рассказал о своей встрече с Трампом
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Общество
В России могут переименовать продукты с растительными жирами
В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Происшествия
СМИ сообщили о более 30 пострадавших при взрыве в Афганистане
Не менее 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван.