Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаурицио Сарри заявил, что Рабьо сыграет с «Байером»

Байер — Ювентус
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сыграет в матче Лиги чемпионов против «Байера», сказал главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри.
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