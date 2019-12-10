Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сыграет в матче Лиги чемпионов против «Байера», сказал главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри.

Маурицио Сарри заявил, что Рабьо сыграет с «Байером»

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Общество Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах 24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Политика Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации "Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сказал РИА Новости Молохов.