Футбол
Спорт-ЭкспрессЗарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ»
Нападающий Мауро Икарди существенно увеличил свою зарплату, перейдя из «Интера» в «ПСЖ». Как сообщает Sky Italia, в Милане аргентинец получал 5 миллионов евро за сезон, а в Париже будет зарабатывать 8 миллионов, а если парижане выкупят его контракт, то сумма вырастет до 10 миллионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мауро Икарди: «Спасибо „ПСЖ“ за доверие. Клуб на ходу, у него большие амбиции»
Sports.ruвчера в 17:12
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Гаджеты
Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench
Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат
На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.
URA.Ru 05:16
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт через агрегаторов такси
Аферисты списывают деньги с карт через мобильные приложения агрегаторов такси. О таком случае сообщает «Российская газета».
Бизнес.Ру 06:24
Армия и оружие
В Германии разработали новый одноразовый 110-мм гранатомёт RGW 110
Как пояснили в компании, новый гранатомет RGW 110 дополнит линейку уже выпускаемых компанией одноразовых РПГ меньших калибров: 60-мм RGW 60 и 90-мм RGW 90.
Военное обозрение 06:03
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Авто
Китайцы клонировали Range Rover
Габариты рассматриваемого автомобиля повторяют Range Rover: 4985х1995х1819 мм. Размер колесной базы машины равен 2997 мм.
Goroday.ru вчера в 08:01
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи
В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.
Газета.Ru 05:36
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае
В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний.
Lenta.ru 01:41
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Путин проведет переговоры с Додоном
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября.
Известия 06:21