Нападающий Мауро Икарди существенно увеличил свою зарплату, перейдя из «Интера» в «ПСЖ». Как сообщает Sky Italia, в Милане аргентинец получал 5 миллионов евро за сезон, а в Париже будет зарабатывать 8 миллионов, а если парижане выкупят его контракт, то сумма вырастет до 10 миллионов.

Зарплата Икарди существенно выросла после перехода из «Интера» в «ПСЖ»

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