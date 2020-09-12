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Вести.Ru
Вести.Ru

Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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Говорит Москва

В патриаршем совете по культуре не исключили возможности создания религиозного объекта на месте Мавзолея

Говорит Москва09:00
Комсомольская правда

Кто придумал мавзолей для Ленина: Сталин был за саркофаг для вождя, Троцкий — против

Комсомольская правда05:53
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности
Известия08:56
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52

Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
7

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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В Ростове-на-Дону член КПРФ напал на главу участковой комиссии

Из подробностей происшествия известно, что нападавшим был представитель партии КПРФ (Коммунистическая партия РФ), а предметом недовольства стал отказ на просьбу войти в состав участковой избирательной комиссии.
Южный Федеральный08:26
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