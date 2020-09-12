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Территория новостей

Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России

Пресс-служба общественной организации сообщила, что «чемпион», проявивший уникальность и продемонстрировавший свой талант, получит достойную награду. Напомним, что забальзамированное тело советского политического деятеля и общественного лидера было помещено в Мавзолей 96 лет назад.В источнике
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Комсомольская правда

«Через 10-15 лет Ленина перезахоронят. Это неизбежно»: Зачем архитекторы объявили конкурс на использование Мавзолея

Комсомольская правда10:05
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолецвчера в 07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам
РИА Новости11:38

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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