Пресс-служба общественной организации сообщила, что «чемпион», проявивший уникальность и продемонстрировавший свой талант, получит достойную награду. Напомним, что забальзамированное тело советского политического деятеля и общественного лидера было помещено в Мавзолей 96 лет назад.