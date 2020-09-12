Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России
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Пресс-служба общественной организации сообщила, что «чемпион», проявивший уникальность и продемонстрировавший свой талант, получит достойную награду. Напомним, что забальзамированное тело советского политического деятеля и общественного лидера было помещено в Мавзолей 96 лет назад.В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 07:10