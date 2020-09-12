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Вести.Ru
Вести.Ru

Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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Комсомольская правда

«Через 10-15 лет Ленина перезахоронят. Это неизбежно»: Зачем архитекторы объявили конкурс на использование Мавзолея

Комсомольская правда10:05
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолецвчера в 07:10
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму

Ведомство обратилось к международному сообществу с призывом не признавать проведенные в Крыму и Севастополе выборы, а также расширить санкции по отношению к РФ и усилить политико-дипломатическое давление.
Собеседник08:34
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Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, прекрасно чувствующий себя при любой власти, заявил, что чуда на Украине не случилось за все прошедшие после распада СССР годы, не стоит ждать его и в дальнейшем.
Rusvesna.su10:12

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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