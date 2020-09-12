Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса
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Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.В источнике
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Московский Комсомолецвчера в 07:10