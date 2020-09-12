Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон, прекрасно чувствующий себя при любой власти, заявил, что чуда на Украине не случилось за все прошедшие после распада СССР годы, не стоит ждать его и в дальнейшем.