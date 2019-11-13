Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruМазут из России и СНГ уходит в США

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По данным Управления информации Минэнерго США, за восемь месяцев импорт мазута с содержанием серы выше 2000 ppm составил около 1,7 млн баррелей, в то время как за весь прошлый год превысил едва ли 1 млн. Значительное увеличение закупок в России и странах СНГ объясняется двумя причинами.
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Мазут из России и СНГ уходит в США

OilCapital.ru13 ноября в 05:53

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

РИА Новости00:00
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