Энергетика
OilCapital.ruМазут из России и СНГ уходит в США
По данным Управления информации Минэнерго США, за восемь месяцев импорт мазута с содержанием серы выше 2000 ppm составил около 1,7 млн баррелей, в то время как за весь прошлый год превысил едва ли 1 млн. Значительное увеличение закупок в России и странах СНГ объясняется двумя причинами.
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Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Политика
Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве
Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Политика
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы
Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Происшествия
В парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину
Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров".
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Общество
Первый в России отель Movenpick появится в Сочи
НАО «Красная поляна» передаст в управление еще три отеля на одноименном курорте в Сочи гостиничному оператору Accor.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.