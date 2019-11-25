Футбол
ЧемпионатМбаппе: «Золотой мяч» получит Месси. Индивидуально он был лучшим
Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аналогичного показателя добился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась португальцу в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
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Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
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Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Общество
Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы
Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Происшествия
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
Авто
Lamborghini представил виртуальный суперкар
Lamborghini не назвала характеристики виртуального гиперкара, но если под капотом установлена гибридная силовая установка от Sián, то геймеры могут рассчитывать на мощность до 820 л.с. Таким образом V12 Vision Gran Turismo сможет ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,8 секунды, а максимальная скорость превысит отметку в 350 км/ч.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Авто
Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили
Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Политика
В Москве не видят смысла во встрече Путина и Трампа
В Москве весьма скептически смотрят на возможность проведения встречи лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Политика
Пушкина просит проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить движение «Сорок сороков», которое выступает против закона о домашнем насилии.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»