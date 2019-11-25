Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМбаппе считает, что Месси заслужил выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал капитана «Барселоны» Лионеля Месси в вопросе будущего победителя «Золотого мяча» по итогам нынешнего года.
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