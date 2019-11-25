Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал капитана «Барселоны» Лионеля Месси в вопросе будущего победителя «Золотого мяча» по итогам нынешнего года.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.

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Игры Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.

Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.