Футбол
Sportbox.RUМбаппе считает, что Месси заслужил выиграть «Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддержал капитана «Барселоны» Лионеля Месси в вопросе будущего победителя «Золотого мяча» по итогам нынешнего года.
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Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Здоровье
Гордеев предложил оборотные штрафы за переработку заражённого мяса
Гордеев отметил, что в 2019 году особенно остро ситуация с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) стояла на Дальнем Востоке, куда вирус был занесён со стороны Китая.
Технологии
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети
Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Политика
Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Общество
ФАР попросила Медведева проверить целесообразность теста на CDT для водительских справок
Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой взять на личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений.
Игры
Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett
По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Футбол
Футбол в мороз: «Локомотив» примет «Байер» в матче группового этапа ЛЧ
Московский "Локомотив" во вторник сыграет с леверкузенским "Байером" во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира столичной команде необходима победа.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.