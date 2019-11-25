Футбол
ЧемпионатМбаппе: «Золотой мяч» получит Месси. Индивидуально он был лучшим
Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аналогичного показателя добился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась португальцу в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
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Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Технологии
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов
Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
Армия и оружие
Южная Корея направила КНДР протест после начала артиллерийских учений
Республика Корея выразила протест КНДР из-за учений береговой артиллерии, информирует министерство обороны страны.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Политика
Суд обязал бывшего советника Трампа Макгана дать показания Конгрессу
Федеральный судья постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган обязан в соответствии с повесткой Палаты представителей дать показания в Конгрессе в процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNN.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Гаджеты
Первые изображения телевизора Nokia Smart TV
Nokia выпустит линейку смарт-телевизоров. До этого, такими устройствами компания не занималась.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Музыка
Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Политика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов
"Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Политика
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в морских учениях с военными моряками Китая и ЮАР, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Финансы
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли.
Шоу-бизнес
Жизнь после брака: Тодоренко считает Топалова «крейзанутым»
Политика
Зеленский с пятью министрами едет в Эстонию на цифровой форум
Президент Украины Зеленский во вторник, 26 ноября, с официальным визитом посетит Эстонию.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.