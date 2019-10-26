Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе». Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы.

Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

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