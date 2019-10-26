Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе». Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы.

Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

Авто В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Футбол Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче» В текущем сезоне Игуаин принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 3 забитых мяча и 1 результативная передача.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Музыка Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Армия и оружие Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Происшествия Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.

Происшествия Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.

Футбол Соболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.

Армия и оружие Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.

Футбол Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Происшествия Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.