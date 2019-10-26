Футбол
Soccer.ruМбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Итальянская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Ювентусе». Недавно президент туринского клуба Андреа Аньелли заявил, что «Юве» планирует увеличить капитал на 300 млн евро, что позволит совершать «черно-белым» более серьезные трансферы.
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Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
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Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
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Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
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Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
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Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
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Соболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.
Матч ТВ 10:56
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Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
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Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.
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Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
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Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
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