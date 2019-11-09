Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом. По информации L'Equipe, в клубе понимают, что в данный момент новое соглашение не является приоритетом для 20-летнего футболиста.

Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Хоккей Кудашов: сборной России требуется глубина состава Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.

Политика Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Здоровье Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Общество Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.

Политика Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Гаджеты NVIDIA исправила уязвимости в GeForce Experience и драйверах На этой неделе инженеры NVIDIA выпустили обновления безопасности, устранив множество уязвимостей в своих продуктах: графических драйверах и GeForce Experience.

Футбол Скауты «Ювентуса» просматривали Алексея Миранчука Алексей Миранчук заинтересовал "Ювентус", скауты туринского клуба просматривали российского полузащитника в матче Лиги чемпионов, в котором железнодорожники проиграли "старой сеньоре" 1:2. Миранчук стал автором единственного забитого мяча "Локомотива".

Армия и оружие Лавров заявил о существенном прогрессе в сирийском урегулировании В политическом процессе сирийского урегулирования удалось достичь существенного прогресса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.

Футбол Касильяс придумал, как можно улучшить VAR Голкипер «Порту» Икер Касильяс предложил способ, как можно усовершенствовать систему видеопомощи арбитрам.