Футбол

ProstoProSportProstoProSportМбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом. По информации L'Equipe, в клубе понимают, что в данный момент новое соглашение не является приоритетом для 20-летнего футболиста.
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СМИ: Мбаппе не планирует подписывать новый контракт с «ПСЖ»

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