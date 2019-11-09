Футбол
ProstoProSportМбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом. По информации L'Equipe, в клубе понимают, что в данный момент новое соглашение не является приоритетом для 20-летнего футболиста.
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Футбол
«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1
Московский Комсомолец вчера в 01:01
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Политика
Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
РИА Новости 03:24
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Тарантас Ньюс 07 ноября в 12:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Транспорт
За пять часов продано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым
Коммерсантъ вчера в 07:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:41
Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей»
Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права.
Спорт-Экспресс 07 ноября в 12:19
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса», не сумев сдержать слез
Экономика сегодня 02:56
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета вчера в 06:00
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Гаджеты
NVIDIA исправила уязвимости в GeForce Experience и драйверах
На этой неделе инженеры NVIDIA выпустили обновления безопасности, устранив множество уязвимостей в своих продуктах: графических драйверах и GeForce Experience.
Хакер Online вчера в 05:30
Футбол
Скауты «Ювентуса» просматривали Алексея Миранчука
Алексей Миранчук заинтересовал "Ювентус", скауты туринского клуба просматривали российского полузащитника в матче Лиги чемпионов, в котором железнодорожники проиграли "старой сеньоре" 1:2. Миранчук стал автором единственного забитого мяча "Локомотива".
Sport.ru вчера в 14:14
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Армия и оружие
Лавров заявил о существенном прогрессе в сирийском урегулировании
В политическом процессе сирийского урегулирования удалось достичь существенного прогресса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РИА Новости 04:03
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Футбол
Касильяс придумал, как можно улучшить VAR
Голкипер «Порту» Икер Касильяс предложил способ, как можно усовершенствовать систему видеопомощи арбитрам.
Матч ТВ 00:49
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine вчера в 06:23