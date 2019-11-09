Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом. По информации L'Equipe, в клубе понимают, что в данный момент новое соглашение не является приоритетом для 20-летнего футболиста.

Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

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