Футбол
ЧемпионатПереговоры между «ПСЖ» и Неймаром о продлении контракта зашли в тупик
«Пари Сен-Жермен» приостановил переговоры с бразильским форвардом Неймаром о продлении контракта, сообщает L'Equipe. Согласно информации источника, стороны обсуждали условия возможного продления сотрудничества. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, парижский клуб их приостановил.
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Наука
Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 вчера в 02:56
Футбол
«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Матч ТВ 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
Питерские заметки 07:51
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Футбол
СМИ: «Реал» хочет подписать Руиса вместо Погба и Эриксена
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес утратил интерес к таким хавбекам, как Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» и Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма».
Матч ТВ 08:36
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Политика
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
РИА Новости 08:16
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания вчера в 08:20
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.
Gazeta.SPb 01:26
Общество
В Крыму из-за засухи пересохли реки
Засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова, установилась в Крыму, в ближайшие недели осадков не предвидится, сообщила РИА Новости гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
РИА Новости 07:20
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Экономика
В России стали пить меньше пива
Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости 03:29
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Экономика
Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост
В России сохраняется высокий уровень неравенства. Он сдерживает экономическое развитие страны.
Российская газета 07:23
Происшествия
Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете.
ТАСС 00:16
Культура
Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»
Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Транспорт
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым.
РЕН ТВ вчера в 09:17