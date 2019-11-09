«Пари Сен-Жермен» приостановил переговоры с бразильским форвардом Неймаром о продлении контракта, сообщает L'Equipe. Согласно информации источника, стороны обсуждали условия возможного продления сотрудничества. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, парижский клуб их приостановил.

Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром о продлении контракта зашли в тупик

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