Футбол
ЧемпионатПереговоры между «ПСЖ» и Неймаром о продлении контракта зашли в тупик
«Пари Сен-Жермен» приостановил переговоры с бразильским форвардом Неймаром о продлении контракта, сообщает L'Equipe. Согласно информации источника, стороны обсуждали условия возможного продления сотрудничества. Однако после того, как переговоры зашли в тупик, парижский клуб их приостановил.
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Общество
Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.
Известия 06:04
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса
Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
РИА Новости 09:00
Здоровье
Обязательно ли есть супы, поведали эксперты
Эксперты поделились мнением, обязательно ли есть супы, или можно отказаться от их употребления.
Пермь открытая 09:17
Политика
Майкл Блумберг официально стал кандидатом в президенты США
Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, официально стал одним из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 21:37
Технологии
Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера
Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.
Хакер Online 06 ноября в 12:40
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Зеленский поручил кабмину создать правила написания новостей
Президент Украины Владимир Зеленский решил на законодательном уровне закрепить, какими должны быть новости в стране.
News.ru 09:39
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Ургант высмеял заявление Малахова о зарплатах ведущих Первого канала
iReactor вчера в 18:52
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России
Как оказалось, только 5 процентов жителей Донецка и Луганска хотят вернуться в состав Украины, а 65% выступают за присоединение к России.
Московский Комсомолец 04:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки арестовали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге арестован студент колледжа, обвиняемый в убийстве 15-летней девушки.
Известия 09:00
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44