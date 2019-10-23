Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruМбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.
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Мбаппе оформил хет-трик в ЛЧ после выхода на замену. Раньше такое удавалось только 3 футболистам

Sport24.ruвчера в 18:58

Мбаппе побил один из рекордов Месси в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:46

Мбаппе стал самым молодым автором 15 голов в ЛЧ, «Бавария» установила клубный рекорд

Советский спорт08:03

Мбаппе повеселился с «Брюгге»: вышел на замену, забил три и помог забить Икарди

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Мбаппе оформил хет-трик в ЛЧ и установил новый рекорд среди французских футболистов

Матч ТВвчера в 19:42

Мбаппе отобрал рекорд у Месси

Евро-футбол.рувчера в 17:40
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Госпитализирована Елена Малышева

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CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Американский телеканал CNN опубликовал материал, в заголовке которого США названы "самыми большими проигравшими" в ситуации, которая разворачивается в Сирии.
Газета.Ru 11:10
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
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Первые зрители нового «Терминатора» высоко оценили фильм

Как сообщили первые зрители боевика, фильм является "лучшей лентой о Терминаторе", представляя собой микс из лучших моментов первой и второй части.
Discover24 09:09
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МИД Турции объявил о приостановке военной операции в Сирии

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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
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Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после выхода «Черной вдовы»

Актриса Скарлетт Йоханссон покинет киновселенную Marvel после выхода сольного фильма "Черная Вдова".
Газета.Ru 08:45
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В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
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Nissan может избавиться от бренда Datsun

Компания Nissan планирует отказаться от производства автомобилей под брендом Datsun, чтобы повысить рентабельность собственного бизнеса.
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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Политика

Россия списала странам Африки долги на более чем $20 млрд

Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд.
ТАСС 05:26
Экономика

Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.
REGNUM 08:09
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Здоровье

Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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Гаджеты

Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле

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Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Происшествия

Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Политика

Глава Египта вслед за Эрдоганом повторил костюм Путина

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришёл на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в похожем костюме — в чёрном пиджаке, белой рубашке и с красным галстуком.
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РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
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Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
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Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
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На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
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Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель

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